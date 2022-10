SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Glória Maria deu uma bronca na influenciadora Nataly Gabrielly, dona do Instagram "Viaje Sem Limites", que diz ser a primeira mulher brasileira negra a visitar todos os países do mundo em tempo recorde.

"Querida, você não pode dizer que é a primeira mulher brasileira negra a visitar todos os países do mundo. É feio", escreveu a jornalista nos comentários de uma publicação da influenciadora.

"Fica parecendo que você quer se aproveitar do trabalho e do sucesso de quem veio antes e continua percorrendo o mundo por destino e paixão. Humildade faz parte da sabedoria", completou Glória Maria.

Nataly respondeu o comentário e negou querer roubar o título dela: "Olá querida Glória Maria. Obrigada pelo comentário e fico feliz que chegou aqui no Viaje Sem Limites. Estou numa jornada para conhecer todos os países do mundo em tempo recorde, e disputando com uma norte americana. Você é uma inspiração e abriu caminhos e portas para muitos, principalmente para mim".

Depois, a influenciadora compartilhou o comentário de Glória Maria e se disse decepcionada: "Desde pequena assistindo TV e me inspirando numa mulher incrível que me mostrou que tudo é possível só por estar ali nos representando. Estou há alguns anos tentando entrar em contato com a Glória Maria e sempre enaltecendo o trabalho dela, que me inspirei muito nela para realizar esse projeto da volta ao mundo. Mas hoje tive uma decepção, uma fã e admiradora é tratada assim".

"Gloria, saiba que você foi pioneira e seria tão legal se entendêssemos que as próximas gerações também podem sonhar e realizar. O dia que você estiver aberta para me ouvir e ouvir sobre o meu projeto vai entender que eu nunca quis desmerecer você e muito menos quem veio antes de mim."

Nos comentários, outros famosos saíram em defesa de Nataly: "Só vai!! Estamos com você!", escreveu Negra Li.

A influenciadora Josy Ramos também comentou: "Voa alto Naty! Você já é uma inspiração pra várias meninas negras que sonham".