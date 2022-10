SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Monique Evans, 66, está planejando oficializar o casamento com a DJ Cacá Werneck, 36, no próximo ano. A ex-modelo, atriz e apresentadora diz que as duas pretendem fazer algo simples, só com a presença de familiares mais próximos.

"Nós moramos juntas há 8 anos, mas estamos cada dia mais apaixonadas uma pela outra", conta à Folha de S.Paulo. "E é um sonho nosso de casar. Então a gente vai casar em 2023."

Ela diz que os planos ainda estão em fase inicial. "Não sabemos aonde, nem nada", afirma. Porém, elas descartam uma festa grande com centenas de convidados. "Vai ser uma coisa pequenininha, só para a família mesmo", diz.

Aliás, Evans conta que a família foi a grande razão para que o casal resolvesse tomar esse passo. "É uma coisa que a gente quer muito para a minha mãe assistir, para a vó dela, que já tem 88 anos, assistir", comenta. "É para a nossa família."

Ela ainda conta que a união será apenas no civil. "A gente gostaria que tivesse uma bênção religiosa também , mas infelizmente não pode, então vai ser só no civil", afirma.