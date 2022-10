SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Ye, mais conhecido como Kanye West, 45, continua a gerar polêmicas após chamar o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) de "farsa" e, desta vez, envolveu Justin e Hailey Bieber, além de ser alvo de um recado de Khloé Kardashian, irmã de sua ex-mulher, Kim.

O cantor atacou a editora de moda Gabriella Karefa-Johnson por criticar suas camisetas com o escrito "White Lives Matter" (Vidas Brancas Importam). Então, Gigi Hadid, que é amiga próxima de Karefa-Johnson, e Hailey Bieber saíram em defesa da estilista.

"Meu respeito por você é profundo, minha amiga. Te conhecer e trabalhar com você é uma honra. A mais gentil, talentosa, divertida e chique", escreveu Hailey em seus Stories do Instagram. Pouco tempo depois do pronunciamento da esposa de Justin Bieber, 28, West mandou um recado para o cantor em seu perfil.

"Controle sua mulher, antes que eu fique bravo", disse ele. O rapper também publicou uma foto de notícias envolvendo seu nome e o apoio de Hailey à amiga, e provocou: "Espere, estou cancelado de novo? Justin [Bieber], por favor, me avise."

Além disso, o artista continua alfinetando a família Kardashian-Jenner. Após fazer uma publicação dizendo estar longe de seus filhos e culpando Kim Kardashian, Khloé, irmã da empresária, veio à público se pronunciar e pedir que West parasse com os ataques.

"Ye, eu te amo. Eu não queria estar fazendo isso nas redes sociais, mas você continua trazendo isso para cá. Você é o pai de minhas sobrinhas e sobrinhos, e estou tentando manter o respeito, mas pare de tentar destruir Kimberly e usar o nome de nossa família quando quer desviar o assunto", escreveu a empresária.

"Você sabe exatamente onde seus filhos estão a todo momento, e você quis aniversários separados. Eu vi todas as mensagens que provam. E, quando você mudou de ideia e quis ir, você veio. Como você mesmo disse, ela é quem cuida de seus filhos 80% do tempo. Por favor, deixe Kim e a família fora disso para que eles possam crescer em paz", completou, no comentário da publicação.

West tirou um print do comentário de Khloé, publicou em seu Instagram e rebateu: "Você está mentindo e são mentirosas. Vocês basicamente sequestraram Chicago no aniversário dela para que ela se lembrasse que o pai dela não estava lá. Trav[is Scott] me passou o endereço da festa de aniversário da minha filha. É assim que vocês agem com pais negros."