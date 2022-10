SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliezer, de 31 anos, comentou os sobre as críticas que recebeu após anunciar que não pretende morar com a namorada Viih Tube, 22, que está grávida do primeiro filho do casal.

De acordo com ele, a sua paternidade foi questionada após o ocorrido. "Por enquanto, o namoro vai continuar igual. A gente reveza nossas casas, ela fica um tempo na minha casa e eu fico na dela. Mas é claro que projetamos morar juntos quando o bebê nascer. Já estamos até pesquisando bairros e casas para isso. Foram muito maldosos comigo, vi comentários muito ruins. E é difícil ver as pessoas questionarem minha paternidade, questionarem minha felicidade num momento tão importante", desabafou ele, em entrevista ao jornal O Globo.

O ex-BBB afirmou que, no início do relacionamento, os dois foram massacrados. Por isso, não tem nenhum problema com o fato das pessoas falarem dele, no entanto avalia que algumas palavras machucam. "Ainda estou tentando aprender a lidar com os haters. Ela já está acostumada", disse.

Em evidência desde a saída do "Big Brother Brasil 22" (TV Globo), a gravidez do casal não passaria despercebida. Diante disso, os dois resolveram criar um perfil no Instagram para o filho, que já soma mais de 700 mil seguidores.

"Não tínhamos planejado criar o Instagram. A gente fez isso para guardar as memórias da gravidez. Conversamos sobre a exposição, mas vamos deixar para caso o nosso filho queira seguir esse meio. Vai ser uma decisão da criança. E estamos vivendo num mundo em que as novas gerações já nascem sabendo mexer no celular, nos aplicativos? Não vamos negar isso", afirmou.

Não é só a vida pessoal que tem boas novas. O ex-BBB também tem novidades em projetos profissionais, como a participação em uma série de um streaming e a criação de um programa de culinária.

"Não esperava que nada disso fosse acontecer na minha vida, porque nunca busquei fama. Mas estar vivendo essa fase é muito legal. Acabei de gravar um reality de confeitaria, aprendi a fazer bolo lá", contou.

Além disso, ele contou sobre o outro projeto profissional. "E estou tirando do papel um programa de culinária, que vai ser bem interessante, porque as pessoas vão me ver de outra maneira. A participação da série no streaming, vou fazer mistério por enquanto", finalizou.

Depois de revelar que não pretende morar com Viih Tube tão cedo, Eliezer foi criticado nas redes sociais e rebateu, chamando a internet de "doente".

"Se fosse: 'Eli vai morar na casa da Viih', os comentários seriam: 'Ah lá! Ele sendo bancado por ela'. Como a notícia é que ainda não vamos morar juntos, os comentários são: 'o filho é da mãe', 'sabia que ia cair fora', 'ela vai criar o filho sozinha'. Meu Deus", escreveu o ex-BBB no Twitter.

Em entrevista ao Gshow, após os dois anunciarem que estão esperando o primeiro filho, o ex-BBB contou que não vai se mudar para casa da influenciadora, nem ela para a dele.

"O importante é sempre estarmos juntos. Eu quero participar de tudo, quero estar presente em todos os momentos", diz Eliezer.

A atriz Isa Scherer, que deu à luz aos gêmeos Mel e Bento recentemente, deu sua opinião sobre a decisão. "Participar de tudo, passar perrengue na madrugada não."

No Twitter, Eliezer respondeu diretamente para Isa, que é filha do ex-nadador Xuxa: "Antes de compartilhar qualquer post e dar uma opinião, você poderia ler a entrevista ao invés de aspas".

Viih Tube e Eliezer começaram a namorar "oficialmente" em agosto. No "Encontro" (TV Globo), ela disse que sempre teve o sonho de ser mãe, mas que tomava precauções desde os 15 anos para evitar uma gestação.