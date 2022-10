SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cineastas Chico Guariba e Francisco César Filho compareceram à sessão de abertura da primeira edição do São Paulo Food Film Fest na noite de quinta-feira (6), na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

O festival exibirá filmes com temática ligada à comida até o 12 de outubro na capital paulista. Haverá ainda degustação de alguma bebida ou prato relacionado à obra após as sessões.

Os criadores do evento, André Henrique Graziano e Daniela Guariba, e a chef Tanea Romão também estiveram presentes na inauguração do festival.

A programação, híbrida e gratuita, inclui mais de 40 filmes. As obras de ficção serão exibidas em sessões presenciais, divididas entre as salas do Espaço Itaú de Cinema, na rua Augusta, e a Cinemateca.