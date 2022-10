SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Brasil Game Show (BGS) tem diversas atrações que podem ser aproveitadas pelos visitantes. Mas as grande estrelas, claro, são os jogos disponíveis para degustação. Muitos frequentadores estarão lá, a partir desta quinta-feira (6) até 12 de outubro, com o único intuito de experimentar as novidades.

Nesta edição de 2022, a feira teve uma baixa importante: o Xbox decidiu não participar. Ainda assim, há diversas opções para quem quer aproveitar a visita ao Expo Center NorteAbaixo, selecionamos cinco games que merecem atenção.

STREET FIGHTER 6

Gênero: luta

Onde encontrar: estande da Capcom

A franquia que praticamente fundou o gênero dos jogos de luta apresentará sua aguardada nova versão, que só será lançada em 2023. Então, não é exagero dizer que Street Fighter 6 desponta como a principal atração da feira.

Em relação a Street Fighter 5, o novo título traz mudanças importantes tanto na jogabilidade quanto na própria estrutura do jogo.

As batalhas mano a mano com gameplay em 2D, claro, persistem, mas há diversos elementos novos que tendem a mudar a dinâmica dos combates. O destaque é a barra "Drive Gauge", que permite que você utilize técnicas previamente selecionadas. Assim, o mesmo personagem pode ter um uso completamente diferente, dependendo do jogador que o controla.

Além disso, o game contará com o modo World Tour, que se concentra na história e transforma Street Fighter em um game de ação e aventura, onde você pode criar seu próprio personagem.

MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE

Gênero: estratégia

Onde encontrar: estande da Nintendo

Continuação de um dos jogos mais surpreendentes da biblioteca do Switch, Mario + Rabbids Sparks of Hope continua o improvável crossover entre Mario e os Rabbids, coelhos que são uma espécie de mascote da Ubisoft.

A jogabilidade repete os principais elementos vistos no primeiro game da série, mantendo a estratégia por turnos, o humor e a quantidade enorme de situações insólita. Mas há novidades, com níveis menos lineares e com mais liberdade de movimento para os personagens. Ele está previsto para ser lançado logo após a BGS, em 20 de outubro.

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS

Gênero: RPG estratégico

Onde encontrar: estande da Marvel

Esta é a outra grande "pré-estreia" da feira: os frequentadores vão poder curtir o jogo muito antes de seu lançamento, que tem sido adiado várias vezes e agora está previsto apenas para março de 2023.

Nele, você (sozinho ou com outros jogadores) encara lutas no melhor estilo XCOM, com ação tática por turnos. Há um sistema robusto de criação de personagem, que permite escolher entre dezenas de poderes para cada personagem.

Você pode formar times com o seu próprio super-herói original e outras figuras famosas da editora, como Wolverine, Capitão América e Homem-Aranha. Juntos, eles precisam combater a organização maligna Hidra, que conseguiu invocar Lilith, a mãe dos demônios.

GRAN TURISMO 7

Gênero: Corrida

Onde encontrar: estande da PlayStation

Gran Turismo 7 marcou o retorno da série às origens, mesclando corridas com carros dos sonhos e elementos que marcaram as primeiras iterações da série, como um mapa-mundi recheado de locais a serem explorados. Neles, além de participar de corridas temáticas, o jogador pode comprar novos veículos e aprimorar as máquinas já na sua garagem.

Se você é "braço-duro", não se preocupe. A jogabilidade sempre foi um ponto forte da franquia, com simulação sofisticada e também facilidades para quem não é um ás do volante. Mesmo que você derrape, ainda vai achar lindo, porque o visual é excelente (especialmente no PlayStation 5).

Também é um game "antigo" -saiu em março. Mas, na BGS, será possível experimentá-lo usando cockpits de simulação, com volante e pedais. É uma experiência que muitos fãs da série ainda não tiveram.

SPLATOON 3

Gênero: tiro em terceira pessoa

Onde encontrar: estande da Nintendo

A série Splatoon nasceu no Nintendo Wii U e até hoje, no Nintendo Switch, foi elogiada pela criatividade. Trata-se de um game de tiro, com forte componente multiplayer.

Ao invés de simplesmente derrotar os inimigos, porém, a missão do jogador é cobrir a maior parte do mapa usando armas que disparam tinta. Então, não há armas convencionais -os pais podem ficar tranquilos se os filhos quiserem jogar.

A visão é em terceira pessoa e as batalhas acontecem em arenas, com bastante verticalidade e pontos que podem ser usados de forma estratégica. E, por falar em estratégia, o terceiro jogo na franquia introduz novas armas principais e especiais, permitindo novas dinâmicas individuais ou com o resto da equipe.

O game já está disponível desde 9 de setembro, então a BGS é uma boa oportunidade para você experimentá-lo antes de decidir pela compra.