SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla de palhaços Patati Patatá, que faz sucesso com o público infantil, teve sua entrada barrada na Globo. Eles haviam sido convidados pela produção do Altas Horas para a gravação de um especial de Dia das Crianças, nos Estúdios Globo de São Paulo.

Contudo, os artistas circenses não apresentaram cartão de vacinação. Esse é um requisito para entrar na emissora desde a pandemia de Covid-19, que paralisou todas as produções, incluindo as de novelas, no auge da pandemia.

"Seguindo o protocolo de segurança da Globo, a dupla não pode participar da gravação do programa por não apresentar comprovante de vacinação para Covid-19 em dia", confirmou a Globo.

Procurados pela reportagem, Patati e Patatá não responderam ao pedido para contar sua versão do ocorrido. A dupla também não se manifestou publicamente sobre o assunto.

A dupla está em atividade desde os anos 1980, tendo virado fenômeno de vendas de DVDs infantis no começo dos anos 2010. Eles também ganharam notoriedade quando apresentaram o Carrossel Animado, entre 2011 e 2013, no SBT.