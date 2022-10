SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Maira Cardi, de 39 anos, anunciou, no início da noite desta quinta-feira (6), o fim do casamento com o ator Arthur Aguiar, de anos.

Em publicação no Instagram, a ex-participante do "BBB 9" publicou uma foto ao lado do agora ex e destacou no comunicado que o fim da relação é o melhor "caminho para ambos".

Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", escreveu Cardi.