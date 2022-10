SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem escutar a versão em audiolivro do romance "Torto Arado", de Itamar Vieira Junior, poderá se deparar com uma voz conhecida. A atriz Zezé Motta, 78, será a intérprete da história das irmãs Bibiana e Belonísia, que se tornou um dos maiores fenômenos da literatura brasileira nos últimos anos.

O convite foi feito pela Todavia, editora que publicou o livro em 2019. A obra ganhou os principais prêmios literários do país (incluindo o Jabuti) em 2020, se tornou um dos mais vendidos de 2021. "Eu topei na hora", contou a atriz à reportagem.

No entanto, engana-se quem pensa que ela era uma das fanáticas pelo livro, que pautou muitas discussões entre os amantes de literatura nas redes sociais. "Ainda não havia lido o livro, mas sabia que era um sucesso e já tinha ouvido falar bastante positivamente também", conta.

Além das referências positivas, ela conta que o acaso também teve uma pontinha de peso na decisão. "O mais curioso é que semanas atrás eu estive fazendo um trabalho com a ilustradora da capa do livro, foram várias coincidências", lembra. "Aí não pensei duas vezes, aceitei."

O fato de só poder usar a voz como artifício nesse trabalho não a assustou. "Acho que eu passo a minha emoção em qualquer trabalho que eu faça, sabe?", comenta. "Costumo dizer que eu sempre coloco a atriz de frente, seja fazendo um show, seja fazendo uma narração... Leio a história, absorvo e mando ver."

Para se preparar, ela se debruçou sobre a obra antes do começo das gravações, que estão a todo vapor em um estúdio no Rio de Janeiro. "Sinto que a obra mostra muito um Brasil que vivemos há alguns anos atrás e que infelizmente volta a se repetir, um Brasil racista, um Brasil desigual", lamenta.

Resquícios desse Brasil de que ela fala puderam ser percebidos recentemente pela atriz. Na terça-feira (4), ela divulgou mensagens racistas que vinha recebendo nas redes sociais após declarar voto no ex-presidente Lula (PT) nas eleições presidenciais.

Em uma delas, um homem que usava uma foto do presidente Bolsonaro (PL) no perfil dizia estar precisando de diarista e pedia o currículo de Zezé. "Tem uma turma de bolsonaristas que resolveu me atacar", comentou com seus seguires. "Desde semana passada está sendo esse porre. Que gente é essa? Esse indivíduo aqui resolveu me fazer essa proposta lá no Instagram. Que nível... asco, escrotidão?", comentou com seus seguidores.

Enquanto alguns esperneiam, perto de completar oito décadas, a atriz está mais produtiva do que nunca. Além da gravação do audiolivro, que já está aproximadamente na metade, ela está envolvida em vários projetos. "Neste momento estou fazendo dois filmes, rodando o Brasil com o show 'Zezé Canta Caetano', terminando uma série e outros compromissos profissionais", celebra. "Está uma loucura minha agenda, mas no final dá tudo certo."