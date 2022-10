SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kanye West, 45, também conhecido como Ye, usou novamente seu Instagram para fazer revelações aos fãs e seus mais de 17 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira (6), ele afirmou ter uma queda por Stassie Karanikolaou, melhor amiga de sua ex-cunhada, Kylie Jenner, 25.

"O mundo inteiro sabe que eu tenho um crush na Stas", escreveu o ex-marido de Kim Kardashian, 40. Na publicação -que foi apagada na manhã desta sexta-feira (7)- o rapper ainda admitia ter "conseguido" fazer com que Johan Fleury, diretor de relações VIP da Balenciaga, colocasse Stassie no desfile da grife.

No entanto, apesar da afirmação do artista, de acordo com o site norte-americano Page Six, Stassie posou para fotos profissionais antes do desfile que ocorreu na Paris Fashion Week, o que indicaria que ela era uma convidada.

Ainda nesta quinta, o artista gerou polêmicas após dizer que o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) é uma "farsa". Ele chegou a mandar um recado para Justin e Hailey Bieber, além de chamar Khloé Kardashian, irmã de sua ex-mulher, de "mentirosa".

Hailey defendeu a editora de moda Gabriella Karefa-Johnson após ela ser criticada por West, dizendo que ela era "a mais gentil, talentosa, divertida e chique". Pouco tempo depois do pronunciamento da esposa de Justin Bieber, 28, West mandou um recado para o cantor em seu perfil.

Além disso, o artista continua alfinetando a família Kardashian-Jenner. Após fazer uma publicação dizendo estar longe de seus filhos e culpando Kim Kardashian, Khloé, irmã da empresária, veio à público se pronunciar e pedir que West parasse com os ataques.

"Ye, eu te amo. Eu não queria estar fazendo isso nas redes sociais, mas você continua trazendo isso para cá. Você é o pai de minhas sobrinhas e sobrinhos, e estou tentando manter o respeito, mas pare de tentar destruir Kimberly e usar o nome de nossa família quando quer desviar o assunto", escreveu a empresária.