SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e vencedor do Big Brother Brasil 22 (Globo) Arthur Aguiar, 33, falou pela primeira vez após o término do casamento anunciado por Maíra Cardi, 39, nas redes sociais dela.

"Independente[mente] de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus", publicou ao mostrar imagens dele com a agora ex-mulher e a filha.

Arthur e Maíra estavam juntos desde 2017. Em maio de 2020, ela anunciou a separação e, na época, disse que o término teria sido amigável. No entanto, meses depois ela acusou o ex-parceiro de tê-la traído várias vezes e uma delas com a ex-panicat Arícia Silva. Maíra também contou que era vítima de um relacionamento abusivo.

"Eu vivi um relacionamento abusivo e manipulador, no qual eu era extremamente traída, por muitos anos. Fiz de tudo para ele se sentir mais homem. Talvez, para se sentir mais homem ele tenha me traído tanto. Pode ser. Me responsabilizei pelas traições dele. Quando eu menos percebi, eu já havia deixado de ser eu. As pessoas não me reconheciam", explicou ela que acabou virando assunto nacional. Meses depois, Maíra perdoou Arthur.