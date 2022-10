SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Deborah Secco, 42, anunciou na manhã desta sexta-feira (7) que é a mais nova integrante do Tá Na Copa (SporTV), programa que promete levar descontração e bom humor durante a Copa do Mundo, que se inicia no dia 20 de novembro.

Ela estará no programa ao lado de outros três nomes, sendo eles: Igor Rodrigues, Magno Navarro e o ex-atacante Aloísio Chulapa, de quem é amiga. O programa estreia no mesmo dia em que o torneio de futebol começa e irá ao ar das 22h30 às 23h30.

No vídeo publicado em seu Instagram, a atriz promete estar no programa "todas as noites trazendo o lado leve e descontraído dessa cobertura". A novidade também foi compartilhada no Instagram oficial do canal de esportes.

Recentemente, o nome da atriz foi parar entre os tópicos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (6) após ela revelar um crush na apresentadora Giovanna Ewbank, 36. No fim de setembro, ela havia se declarado bissexual.

"Sempre quis te pegar", disse a atriz durante sua entrevista ao podcast Quem Pode Pod, de Ewbank com Fernanda Paes Leme, 39. "Eu tenho muito para te oferecer. Bruno, deixa a Giovanna ir lá em casa. Se você tem curiosidade, vamos resolver isso. São coisas que a gente não pode deixar passar."