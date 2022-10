SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-dançarina da Gang do Samba, Rosiane Pinheiro não é mais moradora da sede de Itapecerica da Serra de A Fazenda 14. Ela foi a terceira eliminada do reality rural da Record na noite desta quinta-feira (6) por receber só 21,28% dos votos do público para permanecer na atração. Deborah Albuquerque e Tiago Ramos foram salvos na votação e continuam na disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Na preferência do público para continuar no reality, Tiago Ramos conquistou 27,27% dos votos do público e Deborah Albuquerque foi a grande vencedora do trio no embate com os 51,45% restantes na votação. No último bloco do programa, antes de revelar o eliminado, Adriane Galisteu revelou que esta foi a votação recorde desta temporada, mas não revelou quantas pessoas participaram da votação.

Galisteu anunciou Deborah como a primeira peoa salva nesta noite. A influenciadora retornou ao confinamento aos gritos e foi festejada pelos seus aliados. Segurando uma pena de pavão, que representa sua torcida fora da casa, ela provocou as suas principais rivais: Deolane Bezerra e Pétala Barreiros. "Não adianta. Quem decide é o povo de casa".

Em seguida, Tiago Ramos entrou na sede e mandou na direção do seu maior adversário, Shay: "Atura ou surta". O ex-jogador de futebol e ex-namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, foi recebido com festa por Thomaz Costa e Lucas Santos.