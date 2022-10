RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Jornal Nacional foi um dos assuntos mais comentados na noite desta quinta-feira (6) no Twitter. Tudo por conta de uma abertura diferente do que acontece normalmente. Logo após a escalada com as principais notícias da edição e a vinheta tradicional do telejornal, a câmera fechou em William Bonner, mas no lugar de abrir com a primeira reportagem, o apresentador chamou um intervalo. Hein?

"Esses são os destaques desta edição do Jornal Nacional, que volta daqui a pouco. Até já", comentou Bonner. Aproximadamente cinco minutos depois, ele e Renata Vasconcellos deram sequência ao programa, como se nada tivesse acontecido. Só que os internautas começaram a especular na rede social o que teria acontecido com o JN.

Enquanto algumas pessoas levantaram a hipótese de um problema técnico, um grupo preferiu brincar apostando em uma situação fora do comum com os apresentadores. O fato é que a chamada rápida para o intervalo deixou os telespectadores confusos. O F5 entrou em contato com a assessoria da Globo, que informou que nada de especial tinha acontecido.