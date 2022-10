SÃO PAULO, SP (UOLFOLHAPRESS) - Gisele Bündchen estaria cansada de tentar fazer seu casamento de 13 anos com Tom Brady funcionar. Segundo à revista People, uma fonte próxima à modelo afirmou que ela estaria pronta para seguir em frente.

"Ela ficou chateada com o término por um bom tempo e a situação ainda é difícil para ela, mas sente que precisa seguir em frente. Ela não acredita na reconciliação deles."

A fonte acrescentou que Gisele não mantém muito contato com Brady, com quem tem dois filhos, Vivian, 9, e Benjamin,12. A top também não espera ter problemas na custódia das crianças.

ENTENDA A CRISE NO CASAMENTO

A crise no casamento teria começado depois do atleta desistir da aposentadoria no futebol americano e voltar a jogar pelo time Tampa Bay Buccaneers. Segundo imprensa internacional, a modelo não estaria feliz com a notícia.

Em entrevista à revista Elle, Gisele disse que se preocupa com a brutalidade do esporte e sente falta do atleta no dia a dia da família. Esse, supostamente, seria o motivo pelo desentendimento de ambos.

Desde então, boatos de que os dois estariam morando em casas separadas e teriam contratado advogados para dar andamento em seu processo de divórcio começaram a circular.

Gisele e Brady não se pronunciaram oficialmente sobre os rumores até o momento desta publicação.