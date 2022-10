SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Videogames não são o único foco da 13ª edição da Brasil Game Show, maior evento do gênero no país, que acontece até a próxima quarta-feira (12) em São Paulo.

Hoje, a feira se divide entre testar jogos e vivenciar pessoalmente a cultura que gira em torno desse assunto na internet. Influencers, youtubers, streamers e atletas de esportes chamam até mais a atenção do público do que empresas como Nintendo e PlayStation.

Não que estas ainda não sejam reconhecidas e aclamadas. Na quinta (6), dia exclusivo para imprensa e influenciadores, uma multidão se reuniu em torno do estande da Nintendo para assistir, sob aplausos, ao trailer da animação de Super Mario, que estreia no ano que vem.

Mas, na maior parte do tempo, o público parece mais interessado em ganhar brindes, tirar fotos com personalidades da internet e criar seu próprio conteúdo. Segundo Marcelo Tavares, CEO e fundador da BGS, isso é um reflexo de como a indústria dos videogames se transformou nos últimos três anos.

"A gente tentou equilibrar as duas coisas. É um movimento que a gente acompanha e não tem como frear. A indústria está crescendo e o conteúdo agora está sendo propagado além das paredes do pavilhão", disse.

Na BGS, é comum se deparar com influencers produzindo vídeos para redes sociais e streamers andando pelos corredores com celulares transmitindo ao vivo.

Tavares cita como exemplo disso o número de influenciadores credenciados, que quase dobrou entre 2019 e 2022, e a presença de estandes de marcas como TikTok.

"É um cartão de visitas do mercado brasileiro para o resto do mundo, porque isso é sério, gera trabalho e diversão. A gente não pode ficar só falando de Lula ou Bolsonaro o tempo todo e não se divertir."

A 13ª edição da Brasil Game Show acontece entre 6 e 12 de outubro. A última feira ocorreu em 2019, antes da pandemia de Covid-19, e reuniu cerca de 326 mil pessoas ao longo de cinco dias.

Segundo Marcelo Tavares, a BGS deste ano é a maior em termos de investimento e trabalho, e deve bater recorde de público.

Diferentemente de 2019, contudo, a programação tem menos figuras conhecidas da indústria. Naquele ano, a feira recebeu Hidetaka Miyazaki, criador de "Dark Souls", e o trio de atores que interpretam os protagonistas de "GTA V", Steven Ogg, Shawn Fonteno e Ned Luke.

Neste ano, a lista de convidados gira em torno de personalidades da internet. As presenças internacionais são Takashi Iizuka, diretor da Sonic Team, responsável pelos jogos do Sonic, e Takayuki Nakayama, diretor da franquia de luta "Street Fighter".

Com ou sem influencers, os videogames resistem. Como nos anos anteriores, desenvolvedores de jogos indie ficaram restritos a uma avenida de pequenos estandes separados por divisórias. A discrição, contudo, não impediu que chamassem a atenção de curiosos.

Uma das produtoras desse corredor não aposta na juventude, tampouco em gráficos de última geração para atrair o público do evento. Trata-se da Bitnamic Software, empresa especializada em lançar jogos para plataformas obsoletas.

A empresa produziu um game inédito para Atari 2600 quase 40 anos depois que o console foi lançado, o "Alien Holocaust", criado pelo programador Fernando Salvio.

"Tem gente que é maluca e compra", disse Salvio, que também dirigiu um curta-metragem com o mesmo título.

"Quem era criança na época do Atari hoje é adulto e tem dinheiro. E, para criar jogos para essas plataformas, é muito mais fácil do que era naquela época", explica Marcus Garrett, fundador da empresa.

Enquanto no estande da PlayStation é possível testar títulos recém-lançados para PS5, como "The Last of Us: Part 1", no da Bitnamic o público pode conhecer mais sobre "Incidente em Varginha", lançado em 1998 para MS-DOS.

Na Nintendo, jogos como "Mario Strikers: Battle League", "Splatoon 3" e o inédito "Mario + Rabbids: Sparks of Hope" divertiam os fãs dedicados da marca. No palco, o público ainda podia jogar "Nintendo Switch Sports" e "Just Dance" em um telão, o mesmo que exibiu o trailer do filme do mascote da empresa.

Como esta sexta (7) foi o primeiro dia aberto ao público, filas faziam parte da paisagem da feira. Não só para testar jogos e computadores de última geração, mas também para ganhar brindes e participar de ações promocionais. No espaço da Twitch, entusiastas da plataforma ficaram esperando até uma hora para receber presentes.

"Para ganhar um brinde, às vezes você tem que postar foto com a marca no Instagram e provar que segue a marca. Então é um brinde, mas não é de graça", diz Nathan Kussler, 31, streamer de games e política.

"Mas é um evento que reúne muita gente bacana. O que eu mais gosto é conhecer pessoas novas, que antes você só conhecia pela tela", explica.

Brasil Game Show 2022

- Quando: de quinta (6) a quarta-feira (12), das 13h às 21h

- Onde: Expo Center Norte

- Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 ? Vila Guilherme, São Paulo

- Quanto: A partir de R$ 99,50 (meia entrada). Ingressos disponíveis no site do evento