SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Liane Moriarty poderia espalhar pelas ruas cartazes com os dizeres "procura-se histórias inusitadas" para escrever seus romances. Especialista em misturar drama com suspense, a escritora deixa o radar ligado para ouvir relatos extraordinários, daqueles contados por um vizinho, que aparecem nos jornais ou num podcast qualquer. Foi assim que ela se inspirou para seu livro mais recente, "Segredos de Família".

Na trama, Joy e Stan Delaney sustentam a fachada de um casal perfeito. Os dois eram professores de tênis, criaram quatro filhos, se aposentaram e agora levam a vida com tranquilidade. Até que Joy desaparece sem deixar vestígios. Seus filhos dizem não saber o que pode ter acontecido, enquanto a polícia desconfia de que Stan tenha matado a esposa.

A ideia surgiu depois de Moriarty ouvir sobre maridos suspeitos de assassinato em podcasts de crimes reais. "Me perguntei como me sentiria se minha mãe sumisse e a polícia suspeitasse de que meu pai fosse o assassino. Achei que era uma premissa interessante porque é difícil ver seus pais como imperfeitos, quem dirá como capazes de assassinato", diz, em entrevista por email.

O livro já estava parcialmente escrito quando a pandemia de Covid-19 começou. De acordo com Moriarty, o período de isolamento foi calmo o suficiente para ela conseguir ser produtiva e terminar a obra, lançada no Brasil em agosto pela editora Intrínseca.

A australiana fez sucesso primeiro com "O Segredo do Meu Marido", de 2013, mas só despontou de verdade um ano depois, com "Pequenas Grandes Mentiras", que virou série da HBO em 2017. Ambas as histórias mesclam os conflitos pessoais de suas personagens com crimes e assassinatos.

Apesar da mistura, Moriarty diz que é mais do drama. Para ela, em "Segredos de Família" foi mais fácil escrever sobre as relações familiares do que manter o mistério interessante.

"Big Little Lies", a série da HBO, equilibrou bem os gêneros. Estrelada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Laura Dern, a produção foi aclamada pela crítica e ganhou o Emmy de melhor minissérie. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, a produção tem 89% de aprovação da crítica e do público. Fez tanto sucesso que foi renovada para uma segunda temporada, em 2019, com a adição de Meryl Streep ao elenco.

A trama da sequência foi criada por Moriarty só para o seriado. Ela afirma que na época até escreveu um segundo livro, mas não o publicou porque usou um estilo de texto específico para a TV. Outro empecilho é que, enquanto a série de TV se passa nos Estados Unidos, as personagens do livro vivem na Austrália. Ficaria incoerente.

Moriarty não descarta a ideia de mais uma obra, com os filhos das protagonistas prestes a começar o ensino médio. Narrativamente, isso está longe do fim da segunda temporada, que terminou bruscamente. Não há notícias sobre uma terceira fase.

A escritora viu também seu livro "Nove Desconhecidos" ser adaptado para a tela. Lançada no ano passado, a série homônima coloca Kidman de novo no papel de protagonista. Ela vive a excêntrica Marsha, que comanda um spa misterioso onde nove pessoas experienciam situações esquisitas. A produção pode ser vista no Amazon Prime Video.

Apesar de ser baseada num ótimo título de Moriarty, a série não emplacou. Só 60% da crítica aprovou segundo o Rotten Tomatoes. Questionada sobre o fracasso, Moriarty não responde.

Aliás, ela é bastante seletiva com o que faz ou não. Negou dar entrevista por videoconferência ou telefone, insistiu para responder por escrito. Não está nas redes sociais e diz não ser boa em usá-las, mesmo que sejam úteis para alavancar as vendas. É uma escritora discreta, apegada ao texto, que deixa para colocar suas loucuras para fora só nas páginas dos livros.

SEGREDOS DE FAMÍLIA

Preço R$ 79,90 (544 págs.); R$ 54,90 (ebook)

Autor Liane Moriarty

Editora Intrínseca

Tradução Cássia Zanon, Luciana Dias e Maria Carmelit