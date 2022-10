SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fã de carteirinha, o cineasta Spike Lee, 65, foi tietar Milton Nascimento, 79, nos bastidores de um show do brasileiro numa casa de eventos nos Estados Unidos. Pelas redes sociais, o americano mostrou que tirou uma selfie e pegou um autógrafo.

"Eu tive o privilégio de ir assistir ao maravilhoso Milton Nascimento. O show foi estupendo. Te amo, meu irmão", se declarou.

O show que aconteceu na quinta (6) em Manhattan, Nova York, faz parte da turnê A Última Sessão de Música, que marca a despedida de Milton dos palcos. Ela vai encerrar a carreira em novembro, aqui no Brasil, com um show no estádio do Mineirão.