SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Souza anunciou nas redes sociais, neste sábado (8), que o casamento com Jojo Todynho, celebrado em janeiro deste ano, chegou ao fim. A cantora, porém, foi pega de surpresa.

O militar compartilhou no Instagram uma foto beijando a testa da vencedora da 12ª edição do reality show A Fazenda, com a legenda: "Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados!".

Em seguida, ele pediu respeito ao momento de dor. A postagem inclui a música "Love In the Dark", da cantora Adele.

A cantora postou um story no qual diz estar no shopping com a afilhada e diz que nem estava sabendo.

Pouco depois, ela fez stories nos quais contou que eles tiveram uma briga de casal "como todo mundo" e que Souza havia tomado a decisão dele. Ela agradece as mensagens de apoio e enfatiza que está bem. "Vamos curtir o sábado", diz, mandando beijo para a câmera.

Duas horas antes o anúncio do ex-marido, Jojo compartilhou um vídeo em suas redes. "Eu posso, eu consigo, eu vou chegar lá. É sobre isso que falo para as mulheres. Não só para as mulheres, para todo mundo ao meu redor", diz, em entrevista ao videocast Tô Na Trace, apresentado por Kenya Sade. "O único arrependimento que a gente tem que ter é de ter feito." O programa vai ao ar na segunda-feira.

Em episódio do podcast Jojo Nove e Meia que foi ao ar na sexta (7), Jojo falou com a atriz Cacau Protásio sobre a inexperiência de Souza com sexo. Ela diz, ainda, que começo de casamento é complicado. "Essa fase que a gente está é a pior fase, que é a do conhecimento, o primeiro ano de casamento."