RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Protagonista de "Travessia", que estreia nesta segunda-feira (10), Romulo Estrela também é um dos atores do primeiro time do elenco de "Verdades Secretas 2", lançada na Globoplay no final do ano passado, e que já chegou à TV aberta em uma versão apresentada como "especial" (leia-se: sem tantas cenas de sexo).

Enquanto na novela de Glória Perez ele vive um hacker, Oto, na trama de Walcyr Carrasco o ator maranhense interpreta o detetive particular Cristiano. Ambos são considerados mocinhos em suas respectivas histórias, ainda que de forma enviesada, longe dos estereótipos.

"Os personagens nunca são uma coisa só, né? Os mocinhos da teledramaturgia de hoje têm um outro lado, nunca são uma coisa só o tempo todo", diz, em conversa com o F5.

"Travessia" é a primeira novela em horário nobre de Romulo, que formará um triângulo amoroso com Lucy Alves e Chay Suede, para quem se desmancha em elogios. "Ele é um ator incrível e seu personagem, Ari, é lindíssimo. Um sonhador que está ali em busca das suas conquistas".

Já o seu personagem, Oto, ele define como "um cara que não é fácil, do mundo, nômade e misterioso". Romulo, 38, e Chay, 30, vêm sendo apontado como os legítimos integrantes da geração 'nem nem' de galãs da Globo: nem tão jovenzinhos assim, nem veteranos demais.

Ser chamado de galã incomoda alguns atores, mas Romulo não faz parte deste grupo. Ele não considera o termo reducionista, não está nem aí. Quer mais é seguir trabalhando, sem medo de ficar rotulado. "É até bom [ser chamado de galã], claro que não no sentido pejorativo, mas sim de ter bons papeis e poder escolher personagens. Aceito sem problema nenhum".

Outra questão que Romulo gosta de deixar clara é sua posição sobre a versão soft de "Verdades Secretas 2". Desde que foi anunciada a exibição editada para a TV aberta, o assunto nas redes, nos sites especializados e nas mesas de bar é: até onde a novela pode perder a força sem suas cenas mais explícitas, motivo do sucesso da versão quase pornô exibida na Globoplay?

Romulo faz sua reflexão: "Desde o início já se sabia que o sexo seria um ativo da série, mas gravamos opções para exibir na TV aberta. Tivemos esse cuidado, e acredito que a público vai ter curiosidade de ver como ficou a novela", defende o ator, galã, mocinho (mas nem tanto), e o que mais vier pela frente.