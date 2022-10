SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há mais de 20 anos com esclerose múltipla, a atriz e comediante Claudia Rodrigues, 52, fez questão de mandar o seu carinho para a atriz Ludmila Dayer, 39, que revelou recentemente ter recebido esse mesmo diagnóstico.

"Estou muito chateada, pois essa doença maldita atacou mais uma colega de trabalho, a Ludmilla Dayer", começou Claudia, em vídeo ao lado da namorada, Adriane Bonato.

A atriz lembrou como conseguiu evoluir e mandou mais apoio. "Veja como eu melhorei e melhoro a cada dia. Graças a Deus e a essa pessoa ao meu lado. Há dez anos tudo o que eu peço ela me dá. São 22 anos de luta. O que precisar pode contar com a gente", finalizou.

Dayer revelou durante uma live que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Conhecida por seu papel como Joana em "Malhação" (Globo) entre os anos 2000 e 2001, ela falou sobre o baque inicial e como está se cuidando, se mantendo sem sintomas da esclerose e do vírus Epstein-Barr (EBV), que ela também tem.

"Meu mundo caiu! A esclerose múltipla é uma doença crônica, e eu pensei que estou no auge do meu trabalho, com meus projetos, começando a dirigir agora. O que vai acontecer com a minha vida? A gente passa por todas as dificuldades, mas quando é com saúde ficamos vulneráveis", afirmou a atriz, que vive hoje nos Estados Unidos.