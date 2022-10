SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jojo Todynho anunciou que continua casada com Lucas Souza menos de um dia depois de o militar confirmar o fim do relacionamento. Em seus stories no Instagram, a cantora afirmou que "tem que mudar suas atitudes" e que só irá terminar sua união com o marido caso um dos dois morra.

"Eu sou marcada pelo Espírito Santo, amor, quem está no controle da minha vida é Deus. Meu marido não vai embora não, meu casamento não acabou, porque foi Deus que me deu. Eu já falei aqui que eu não me separo, eu fico viúva. Ou morre ele, ou morre eu, ou morre os dois, porque aqui eu não casei pra me separar. Pra você que está fazendo festa: nem se dê ao trabalho de apagar a vela, tá bom? Obrigada, pra você que achou que ia colocar água no meu balde, não vai, porque ele é meu, Deus que me deu", disse Jojo na manhã de hoje.

A cantora ainda detalhou que recebeu uma ligação da mãe, que "deu um tapa na cara" da vencedora de "A Fazenda 12", que afirmou ter a intenção de fazer mudanças na própria vida após a crise na relação com Lucas, com quem se casou há oito meses.

Apesar de não ter entrado em mais detalhes, Jojo já havia declarado na manhã de ontem que o militar estava chateado com algumas declarações da esposa sobre a vida íntima dos dois.

"Sabe o que que é isso? Mudança. Sabe o que Deus quer de mim? Mudança. E aí sabe o que ele faz? Ele me aperta onde me dói. E tá certo, eu tenho que me aprumar mesmo, porque eu to meio perdida, andei meio perdida, mas eu já realinhei meus chacras. Depois que a minha mãe me ligou...só faltou ela dar um tapa na minha cara, porque tem hora que ela tem que dar um tapa na minha cara e falar: 'Jordana, o que é isso?'. E é isso, ó, casamento não acabou não, meu amor, o que é meu ninguém tira. Já não fizeram a fofoca? Espalha pra geral: meu marido já foi, mas tá voltando, porque quem manda aqui é Deus, não a internet", ironizou a cantora.

"Eu estou aqui e as coisas vão se abrindo, porque eu estava cega, mas tem que acontecer essas coisas porque eu tenho que mudar as minhas atitudes, mudar com muitas amizades, mudar com muita gente, é isso. É, quando Deus mandou Pedro atravessar ele só afundou quando ele olhou pra baixo. É olhar pra frente, olhar pra Deus", discursou.

Após o desabafo de Jojo, Lucas também usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido e se desculpou com a cantora. "Passando aqui para falar que está tudo bem. Está tudo bem entre mim e a Jojo também. A gente já conversou. Está tudo certo. Eu gostaria de pedir desculpas a ela publicamente. Me retratar publicamente. Falar que está tudo bem", disse.