SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jô Soares deixou sua herança para a ex-mulher, Flavia Pedras, com quem foi casado por 15 anos e para funcionários. O único filho do humorista, Rafael, faleceu em 2014 e Jô não tinha irmãos.

Pouco antes de morrer, Jô modificou o testamento para incluir funcionários entre os beneficiários. A ex-mulher, porém, ficará com a maior parte da herança, segundo o site Extra.

Segundo o jornal Metrópoles, o acervo de obras de arte de Jô ficou para Pedras.

Jô viveu os últimos anos no apartamento em Higienópolis, no centro de São Paulo. Segundo o Extra e a IstoÉ Dinheiro, ele também era dono de uma propriedade em Vinhedo, no interior paulista, avaliada em R$ 15 milhões. O dramaturgo chegou a ganhar o maior salário da TV Globo, cerca de R$ 500 mil, e trabalhou até o fim da vida.