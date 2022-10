SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amanda Bynes, 36, anunciou, via Instagram, que está estudando para se tornar manicure.

A ex-atriz mirim, famosa durante os anos 2000 por comédias românticas como "Ela é o Cara" e "Tudo que uma Garota Quer", postou imagens em seus stories do Instagram mostrando a rotina de estudos, com esmaltes com glitter, mãos articuladas e unhas acrílicas.

Em março, Bynes conseguiu dar fim a um período de tutela por vício em drogas que durou cerca de 9 anos. Em julho, terminou o noivado com Paul Michael, que ela havia conhecido em uma das clínicas de reabilitação por onde passou na última década.

Embora Bynes tenha anunciado ainda em 2010 que não faria mais filmes, ela continuou sob os holofotes por escândalos pelo uso de drogas. Em 2013, um tweet em que ela dizia "eu quero que o Drake [cantor] assassine minha vagina" ficou famoso a ponto de ter o aniversário celebrado por internautas.

Em 2017, durante entrevista ao Hollyscoop, a atriz afirmou que "eu estava falando sério, mas também estava drogada" quando fez a declaração no Twitter.

Desde agosto de 2013, a mãe de Bynes tinha controle legal dos assuntos pessoais, médicos e financeiros da filha. Diferentemente da tutela de Britney Spears, os pais de Bynes deram total apoio para que ela se tornasse a própria responsável legal.

Antes da empreitada na cosmetologia, Bynes lançou algumas faixas como rapper. O último filme de Bynes, "A Mentira", é de 2010.