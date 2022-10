SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs da trilogia clássica "De Volta Para o Futuro" (1985-1990) ficaram emocionados ao ver o reencontro entre Michael J. Fox, 61, e Christopher Lloyd, 83. Os protagonistas da trama se abraçaram no último sábado (8), durante a New York Comic Con.

O vídeo do momento viralizou nas redes e fez com que diversos fãs ficassem saudosos. "Assisti os três filmes no cinema", escreveu uma internauta. "Não sou eu que estou chorando, você está", brincou outro. "Muito amor envolvido nesses 13 segundos", disse ainda um terceiro.

Fox interpretava Marty McFly e Lloyd dava vida ao Dr. Emmett Brown, apelidado de Doc Brown. Durante o evento, eles comentaram momentos marcantes da trama. Lloyd ainda revelou que Fox não foi o primeiro ator escolhido para interpretar o jovem que viaja no tempo com um carro modificado.

"Eles o contrataram para substituir Erik Stoltz, escolhido para ser o protagonista, e desde que eu o conheci sabia que seria para sempre. Senti uma química imediata", disse. Fox também comentou sobre Parkinson, doença que descobriu no ano de 1990.

"Pessoas como Chris estiveram e estão comigo. Não se trata do que eu tenho, mas do que me foi dado: Voz para falar sobre o Parkinson e ajudar muita gente", completou o artista, que ainda agradeceu o apoio de familiares e amigos.