SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Larissa Manoela, 21, é a mais nova madrinha dos atletas brasileiros que vão disputar categorias esportivas nas Olimpíadas de Paris, em 2024. O anúncio foi feito pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

"Alegria de ter sido convidada. Estou tão feliz. Logo mais as Olimpíadas estão vindo e eu sou time Brasil", comemorou a atriz em suas redes sociais. Ela esteve no Centro de Treinamento do COB no mês passado, quando conheceu toda a estrutura e interagiu com atletas como a campeã olímpica de águas abertas Ana Marcela Cunha.

Larissa é a segunda personalidade anunciada pelo COB e se juntará ao sufista Pedro Scooby na missão de engajar a torcida verde e amarela até os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

As celebridades convidadas trabalharão como embaixadores em eventos, competições e nas redes sociais. A intenção é trazer cada vez mais engajamento de torcida e seguidores, além de ajudar a promover o esporte olímpico e os atletas nacionais.

"É um prazer para o COB poder contar com a Larissa Manoela no nosso programa de madrinhas e padrinhos. Além do sucesso profissional, os valores que pautam sua vida e carreira são os mesmos valores que seguimos no olimpismo. Com certeza a Larissa, com o seu poder de alcance e engajamento, nos ajudará a propagar o Movimento Olímpico para sua incrível audiência", destaca Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do COB.