SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla, 27, usou seus Stories do Instagram para se desculpar com fãs que estiveram em sua apresentação em Curitiba, na noite deste domingo (9). A artista afirmou não ter dado seu melhor em cima do palco, já que estava com muita dor e precisou ser hospitalizada logo após o show.

"Hoje eu estava morrendo de dor, não consegui dar meu melhor, mas vocês foram incríveis. Obrigada, amo vocês!", escreveu ela. A artista explicou que, durante o show, começou a sentir fortes dores e então foi encaminhada para o hospital Santa Cruz.

Ela publicou um vídeo em que estava se preparando para fazer uma ressonância e tranquilizou os seguidores: "Galera, saí do palco direto para o hospital aqui em Curitiba. Graças a Deus, não é nada grave. Resumindo: Um cálculo resolveu dar uma volta pela minha barriga. Já fui medicada e liberada."

"Estou bem, me sentindo bem melhor", completou a artista. Ela ainda mostrou, em outro vídeo compartilhado nos Stories, que já estava se alimentando no quarto. Recentemente, a artista virou meme após anunciar a venda de ingressos para seu show "Numanice".

O valor dele, logo no primeiro lote, tem chateado o público. Um dos preços é de R$ 520 fora a taxa, o que tem gerado memes, mais também irritação por estar muito salgado. "O Numanice não vai ser dessa vez. Numaraiva", publicou uma internauta, brincando com o nome da apresentação.