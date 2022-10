SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo (9), Madonna postou um vídeo no TikTok que rendeu comentários, após sugerir que fosse gay. No entanto, com a postagem, a cantora de 64 anos foi criticada e acusada de queerbaiting, uma técnica de marketing que sugere um romance LGBT entre pessoas que não são representativas da sigla.

No vídeo, a famosa aparecia tentando jogar uma calcinha no lixo de um banheiro. Na legenda, escreveu: "Se eu errar, sou gay!". Após errar, a estrela levantou os braços, sugerindo ser gay.

Se a intenção da cantora era aumentar o engajamento entre os fãs, a atitude gerou o oposto. No Twitter, muitos criticaram-na de usar a causa LGBT para se autopromover.

"Madonna acabou de se assumir queer. Acho que não estar no noticiário por alguns meses fez um estrago nela", comentou uma fã. "Madonna, queerbaiting por relevância em 2022 não é algo que eu esperava", destacou outra.

Por outro lado, outros acreditaram que a dona do hit "Material Girl" realmente estava falando sério e se assumindo como integrante da sigla LGBT. "Achei bem claro que Madonna é queer. Crescendo, essa é a impressão que sempre tive", pontuou um. "Ela tem sido uma aliada tão forte da comunidade gay por décadas. Ela fez coisas que nenhuma outra celebridade estava fazendo", acrescentou outro.

Com a repercussão do vídeo, Madonna não comentou nada sobre o assunto. Até o momento, fãs discutem se a cantora realmente é homossexual ou se apenas usou uma estratégia para se promover nas redes sociais.