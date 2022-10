SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador Luva de Pedreiro usou suas redes sociais para oficializar sua participação na premiação da Bola de Ouro deste ano.

"Oficialmente o primeiro influencer brasileiro da história a participar da cerimônia da Bola de Ouro. Graças a Deus pai", escreveu em sua publicação no Twitter.

Em setembro deste ano, Iran Alves já havia revelado durante uma live que foi convidado para entregar um prêmio na cerimônia da Bola de Ouro.

Em entrevista ao site UOL no dia 7 de setembro, Iran deu alguns detalhes sobre um projeto, sem revelar que era a presença na cerimônia do prêmio Bola de Ouro.

"Fiz uma gravação que nunca teve na história do Brasil. Vai sair em todo o lugar, com os maiores do mundo. A dica que posso dar é que tem 10 bolas de ouro embrenhadas no meio. São duas pessoas que juntas somam essas 10. E eu tô aí no meio, graças a Deus pai", disse.

A premiação, organizada pela revista France Football, será realizada em 17 de outubro e elegerá o melhor jogador do mundo. Neste ano, o representante brasileiro entre os indicados é Vinicius Junior.