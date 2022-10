SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia da novela "Travessia" acontece na noite desta segunda-feira (10) na TV Globo. A nova trama das 21h, escrita por Gloria Perez, substitui "Pantanal", um dos principais sucessos recentes da emissora.

Gloria é responsável por outros sucessos da TV Globo. Entre eles estão "O Clone" (2001), "A Força do Querer" (2017) e "Caminho das Índias" (2009).

A tecnologia é um dos temas presentes na novela dirigida por Mauro Mendonça Filho, que também apresenta um triângulo amoroso envolvendo os protagonistas. Confira tudo o que sabemos sobre "Travessia" até o momento.

ETREIA DE JADE PICON

O primeiro papel de Jade Picon na dramaturgia também gera expectativas sobre a estreia de "Travessia". A participante do "BBB 22" vai interpretar Chiara.

Nas primeiras imagens divulgadas pela TV Globo, o narrador afirma que Chiara tem tudo o que ela quer. Filha de Guerra, interpretado por Humberto Martins, a jovem aparecendo falando sobre ter visto um novo carro, que ela classificou como "muito maneiro".

O narrador descreve a personagem mais um pouco: "Linda, confiante, ela pode trilhar qualquer caminho que escolher".

O empresário Guerra esconde a verdadeira origem da jovem que, na verdade, é filha do empresário Moretti (Rodrigo Lombardi) com sua mulher, Deborah (Grazi Massafera).

Ela se apaixonará por Ari, vivido por Chay Suede, jovem que luta pela preservação da área histórica de São Luís, no Maranhão. Ele verá no relacionamento com a jovem uma possibilidade de se aproximar do empresário.

PERSONAGENS

O elenco conta com outros nomes de peso do casting da Globo, como Drica Moraes, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Vanessa Giácomo, Cássia Kis, Marcos Caruso e Alessandra Negrini.

Giovanna e Alexandre trazem uma dupla já conhecida pelo público. O casal formado por Helô e Stenio foi apresentado ao público em "Salve Jorge" (2012). Agora separados, os personagens voltam a participar de uma trama de Glória Perez também acompanhados por Creuza (Luci Pereira).

Drica Moraes interpreta Rubia, comerciante no interior do Maranhão e mãe do protagonista Ari. Já Marcos Caruso assume o papel de Dante, professor e mentor de Ari.

Cidália (Cássia Kis) é assessora e principal aliada de Guerra nos negócios. Guida (Alessandra Negrini), irmã de Leonor (Vanessa Giácomo), é casada com Moretti e mora em Portugal.

INSPIRADA EM HISTÓRIA REAL

Segundo a Globo, a história da personagem Brisa (Lucy Alves) é baseada em um caso real de fake news. A jovem será vítima de "deepfake" ? manipulação e edição de rostos em fotos e vídeos.

Uma situação parecida ocorreu com uma dona de casa do Guarujá (SP) em janeiro de 2014. Ela foi espancada por moradores da cidade e morreu após a circulação de um retrato falado.

Na nova trama das 21h, um grupo de jovens portugueses fará a manipulação da imagem adicionando o rosto de Brisa, que mora no interior do Maranhão. A personagem precisará passar por diversas situações para conseguir comprovar que não tem relação com os registros.

Noiva de Ari (Chay Suede), ela conhecerá Oto (Romulo Estrela), um hacker, após descobrir sobre a imagem manipulada, ser acusada do roubo de crianças e tentar fugir para outra cidade.

Além das gravações no Maranhão, local que apresenta o trio protagonista, "Travessia" também conta com cenas em Lisboa, Portugal, e Rio de Janeiro.

ABERTURA

Uma versão de "Tempos Modernos", do cantor Lulu Santos, foi a música escolhida para a vinheta de abertura da novela. A canção foi regravada por Seu Jorge especialmente para a trama.

A trilha sonora também contará com canções de Anavitória, Mariana Sena, Caetano Veloso, Moreno Veloso, Chico César, Duda Beat e Zeca Baleiro, segundo a lista oficial de "Travessia" divulgada no Spotify.

O início do capítulo está marcado para 21h40 desta segunda, de acordo com a programação da TV Globo.