SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Fernando Zor, 38, dupla de Sorocaba, 42, foi processado por uma fã por uma suposta fraude em um sorteio realizado no Instagram, em outubro de 2020. A seguidora teria sido anunciada como vencedora de um Jeep Renegade, carro SUV, zero quilômetros. Porém, pouco tempo depois, ela teria recebido uma mensagem informando que o prêmio não era mais dela.

Segundo o processo, ela pede uma indenização de R$ 50 mil, e a quantia de R$ 123,9 mil -que equivale ao pagamento integral do prêmio. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o pedido como parcialmente procedente, e concedeu à autora uma indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil.

Agora o processo segue em grau de recurso. A autora apelou da decisão e Fernando Zor e a ZorProduções e Participações Ltda apresentaram um recurso pedindo a redução do valor. Segundo o documento obtido pela Folha de S.Paulo, os representantes do músico alegam que a solicitação tem como objetivo "evitar enriquecimento ilícito".

Procurada, a assessoria do artista não respondeu até a conclusão deste texto. Recentemente, Fernando respondeu às críticas que ele e Maiara vêm recebendo nas redes sociais desde a publicação de um vídeo em que aparecem juntos. O sertanejo usou sua conta oficial no Twitter para rebater os comentários com julgamentos e piadas feitos pelos internautas.

"Deixa a gente viver do jeito que achamos bom, ué! Às vezes nós damos umas estranhadas, mas não demora uma semana para a gente se embolar de novo. Não devemos nada para ninguém. Nós trabalhamos, nós ganhamos nosso dinheirinho e a gente se ama", escreveu Zor.