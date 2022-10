SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kanye West, 45, está namorando a modelo brasileira Juliana Nalú, 24, segundo a assessoria dela. O casal foi flagrado junto deixando o restaurante Giorgio Baldi, adorado por celebridades, em Santa Mônica, Califórnia, no sábado (8).

Não está claro há quanto tempo os dois se conhecem, mas o novo casal estava no Paris Fashion Week, em 30 de setembro. O post mais recente de Nalú no Instagram mostra ela modelando com um óculos de sol da Yeezy, grife criada pelo rapper em colaboração com a Adidas.

Nesta segunda-feira (10), a modelo também retuitiu uma foto dos dois juntos e adicionou um emoji de coração. Internautas comentaram a publicação de Nalú dizendo que West só se relaciona com mulheres parecidas com a ex-mulher, a socialite e empresária Kim Kardashian, 41.

"Ele nunca vai superar a Kim, aceita que a mulher é perfeita", comentou um internauta. "Imagina namorar alguém que fala abertamente que ama a ex", escreveu outro usuário da rede social.

Nalú nasceu no Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, é modelo desde os 14 e estrela campanhas de várias marcas, entre elas, L'oréal, Urban Outfitters, American Eagle e PrettyLittleThing. Ela se mudou para Los Angeles, em 2016, após vencer um concurso de modelos organizado pela TV Globo em parceria com a Central Única das Favelas.

No mesmo ano, a modelo, que é formada em artes cênicas, venceu o concurso da Oficina de Talentos, promovido pelo Caldeirão (TV Globo). Na etapa final, ela contracenou com Juliana Paes.