SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vida de Fernanda Montenegro, 92, não tem sido fácil após a veterana atriz declarar voto em Lula (PT). A artista publicou um vídeo no qual declamava uma carta aberta em que deixava evidente seu apoio ao petista. Porém, depois disso, muitos bolsonaristas a tem xingado e duvidado de suas reais intenções.

"Ela vota no Lula porque vai voltar a mamar na Lei Rouanet. A Fernanda Montenegro é uma atriz chata demais, sempre a mesma coisa", opinou um seguidor. "Envelheceu no corpo, mas não criou uma consciência crítica do que é realmente bom para o Brasil e seu povo. Continua atrás da grana da Lei Rouanet. Pobre Fernanda, quando partir para outra dimensão vais virar um espírito sem luz", escreveu outro.

Houve ainda um que perguntou "quem é Fernanda Montenegro?", e outro que dizia não acreditar em como ela poderia fazer campanha "para destruir seu próprio país apenas por vaidade". A carta aberta também foi compartilhada pela jornalista da Globo Miriam Leitão.

No vídeo, Fernanda diz: "Voto em Lula na esperança de um Brasil com educação, com saúde e na defesa da natureza. Voto em Lula na esperança do real atendimento à ciência, à cultura, à cultura das artes. Em nome da democracia, para presidente, Lula".

Colegas atores e atrizes apoiaram a carta, tais como Cláudia Abreu, Zezé Motta, Antonio Calloni, Alexandre Nero e Rainer Cadete.