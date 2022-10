SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kanye West, 45, também conhecido como Ye, tem sido alvo de diversas polêmicas e confusões nas últimas semanas, chegando até a ser impedido de realizar publicações no Instagram. Nesta segunda-feira (10), o músico foi ao YouTube para compartilhar um vídeo mostrando os bastidores do que tem feito recentemente. O registro foi intitulado "Last Week" (semana passada, em português).

Ao longo do vídeo, um recorte chamou atenção. Na ocasião, Kanye estava em reunião com executivos da Adidas -marca que mantém parceria com o rapper- e foi filmado segurando um celular na horizontal para mostrar um filme aos representantes. Depois de alguns segundos, um dos homens perguntou: "Isso é um filme pornô?". O músico respondeu: "Sim".

"Jesus Cristo!", exclama um dos executivos. O ex-marido de Kim Kardashian mantém o celular na mesma posição, e um dos homens se mostra desconfortável e empurra o braço do rapper. "Vamos lá, cara", diz ele. O vídeo pornográfico parece ser usado pelo cantor para fazer um paralelo entre os negócios dele e a empresa de roupas, que fabrica e distribui sua marca Yeezy.

O registro mostra mais partes da reunião, que parece ser focado em uma reclamação de Kanye, que acusa a marca de estar fazendo modelos de tênis muito parecidos com os que são criados por ele. Então, um dos representantes do artista explica a intenção do vídeo pornográfico. "O que você está sentindo agora é um desconforto extremo, e esse é exatamente o ponto", começa.

"Quando alguém rouba as ideias desse homem, suas criações, é como se você estivesse roubando uma criança. Estes são todos filhos da mente dele, e você os sequestrou". O rapper tem atacado a marca esportiva, que, como resposta, afirmou que a parceria com ele estava "sob revisão". Recentemente, Kanye rompeu também com a Gap.

Amigos e pessoas próximas ao cantor teriam afirmado estar profundamente preocupados com suas atitudes. Segundo o site Page Six, Kanye estaria sem dormir e também teria passado por um episódio sério ligado à sua saúde mental. Os amigos agora procuram alguém que consiga convencer o rapper a procurar ajuda profissional.

Ele tem causado diversas polêmicas nas últimas semanas. A lista vem desde desentendimentos com Justin Bieber e Khloé Kardashian até críticas ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) e comentários sobre um novo crush. Além disso, também nesta segunda-feira, ele assumiu um relacionamento com a modelo brasileira Juliana Nalú, 24.