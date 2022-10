SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e cantor Dado Dolabella, 42, não tem condições de pagar uma dívida de mais de R$ 300 mil referente a aluguéis de um imóvel no Rio. É isso o que decretou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A informação foi publicada primeiro pelo colunista do UOL Lucas Pasin e confirmada pela Folha de S.Paulo.

Segundo o documento, Dado não foi localizado em nenhum endereço. Além disso, ele também não tem nenhum outro bem que possa ser colocado em penhora para quitar o valor de R$ 321.838,56, hoje já maior, pois foi corrigido monetariamente, que pede o credor.

Dessa forma, a Justiça decreta insolvência civil do músico, ou seja, atesta que ele não tem condições de pagar o montante do apartamento em que vivia até 2013 no Recreio dos Bandeirantes (RJ). A dívida seria maior do que o patrimônio do devedor.

Agora, a Justiça determinou que um advogado tome à frente do negócio e administre a situação junto às duas partes para resolver. Procurado, Dado ainda não havia respondido as solicitações.

Essa não é a primeira vez que Dado Dolabella demonstra ter problemas financeiros. Em 2018, ele foi detido e ficou preso por dois meses em São Paulo por deixar de pagar cerca de R$ 196 mil de pensão alimentícia a um de seus filhos. No ano anterior, em 2017, ele também foi preso -por um dia- pelo mesmo motivo. Na época, ele alegou que não tinha renda fixa para pagar o valor exigido pela ex-mulher.