SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jacaré resolveu passear pela avenida Getúlio Vargas, na cidade de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A visita foi filmada por moradores que parecem não se espantar com a presença do bicho.

Segundo O Tempo, muitos no bairro já o conhecem pelos passeios que ele dá às vezes e o chamam de Alfredo. Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver pessoas se exercitando e correndo bem próximas do bicho sem medo algum.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu fazer com que o jacaré saísse do meio da pista e voltasse para a lagoa central que fica em ambiente urbano. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lagoa Santa informa que até hoje não existem ocorrências de ataques do animal no município.