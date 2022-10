SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nome de Sarah Poncio, 25, amanheceu entre os tópicos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (11). A influenciadora digital e ex-candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro vem sendo alvo de críticas após fazer uma live criticando Ste Viegas, ex-namorada do executivo Gabriel de Oliveira, atual de Poncio.

No Instagram, a influenciadora acusou a ex-De Férias com o Ex (MTV) de tentativa de assassinato. Ao lado de Gabriel, ela afirmou que após o término do relacionamento de três anos do executivo com Ste, ela "surtou" e pegou uma faca com a intenção de feri-la. "Foi na cozinha, pegou uma faca, começou a gritar, queria me matar, tá? Eu entrego mesmo. Quer me chamar de maluca, ela que é louca."

Poncio ainda negou que teria se relacionado com Gabriel enquanto ele ainda era comprometido, e que ela teria levado tudo da casa em que morava com o ex. "Ela [Ste] meteu na internet que o Gabriel deixou ela sair de casa com uma mãe na frente e outra atrás. Sendo que o Gabriel tem foto dela 'despelando' a casa inteira, com três caminhões de mudanças."

Após a repercussão da live, Ste se pronunciou e negou tudo o que foi dito pelo casal. "Estou cansada de ser humilhada sem ter feito nada, principalmente com tanta mentira desnecessária", começou. "Essa parte da faca eu acho que é a parte mais chocante e bizarra que alguém já falou de mim."

Ela ainda mencionou a campanha eleitoral de Poncio, e disse que levou apenas suas roupas e os pratos do apartamento em que morava com Gabriel. "Eu realmente não entendo como que, num perfil onde foi feito uma campanha para defender mulheres, voltou para uma live para falar mal de uma mulher."

No Twitter, internautas criticaram a postura de Poncio em relação a Ste. "A Sarah Poncio mostrando quem ela realmente é, xingando a Ste Viegas em live. É o que eu sempre digo, nada que uma boa briga por macho para fazer uma metida a sonsa sair do papel", disse uma.

"Essa tour da Sarah Poncio, só mostrou o quanto é difícil sustentar a personagem de boa moça e meiguinha. A menina acabou de sair de uma campanha eleitoral, onde defendia mulheres... na primeira oportunidade tá atacando uma mulher no stories", pontuou outra.