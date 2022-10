SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para tentar atrair mais uma vez o público, que ainda resiste a reocupar as salas de cinema desde os fechamentos causados pela pandemia de Covid-19, diferentes redes estão apostando em promoções nos valores dos ingressos em São Paulo.

Desta vez, são as salas da PlayArte a terem ingressos promocionais a R$ 10, enquanto o Espaço Itaú de Cinema Augusta comemora antecipadamente seu aniversário de 30 anos com entradas a R$ 8.

Se a ideia é assistir a lançamentos e blockbusters como "A Mulher Rei", "Amsterdã" ou "Sorria", a PlayArte é opção em seus dois endereços na capital. Já o Espaço Itaú Augusta tem programação especial, com preços promocionais para sessões específicas.

O cinema de rua vai exibir os sucessos que marcaram a história das salas ao longo das últimas três décadas ?as exibições de aniversário começam nesta quarta, dia 12, e vão até o ano que vem.

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA AUGUSTA

O cinema de rua completa 30 anos só em outubro do ano que vem, mas já iniciou uma programação especial, chamada de Rumo aos 30. Ao longo de um ano, as salas vão exibir clássicos gravados em 35 mm, como "Edifício Master" e "Santiago", e filmes premiados como "Bacurau" e "O Menino e o Mundo". Para marcar o início dessa comemoração, entre os dias 12 e 19, o valor do ingresso custa R$ 8.

Endereço: R. Augusta, 1.475, Consolação

Mais informações: itaucinemas.com.br

PLAYARTE

Também a partir desta quarta (12), a PlayArte faz uma promoção de Dia das Crianças, em que os ingressos de pessoas até 12 anos, acompanhados de um adulto pagante, saem por R$ 10. A oferta é válida para todos os filmes em cartaz, em 2D e 3D, mas apenas nas bilheterias. Já entre os dias 13 e 18, todos os ingressos para filmes em 2D custam R$ 10 ?exibições nas salas Extreme e projeções 3D terão ingressos a R$ 15. Para acompanhar, pipoca média e dois refrigerantes de 500 ml serão vendidos por R$ 30.

Endereço: Shopping Ibirapuera - av. Ibirapuera, 3.103, Campo Belo ou Marabá - av. Ipiranga, 757, República

Mais informações: ingresso.com