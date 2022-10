SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A designer Bia Bonemer, de 24 anos, contou em entrevista ao podcast "Foquinha no Gshow" que tem vontade de investir na carreira de cantora. Ela participou da atração junto a Lívian Aragão, 23, sua amiga de longa data.

"Tive algumas reuniões e estou pensando na possibilidade de ser cantora. A gente está em uma idade que tem que experimentar as coisas", analisou Bia, uma das trigêmeas do ex-casal Fátima Bernandes e William Bonner.

"Por mim seria no pagode, tem mais a ver comigo e falta mulher, ainda é um lugar muito de homem. Queria cantar com Ludmilla e amo o Mumuzinho. Faria parceria com várias pessoas", vislumbra a irmã de Vinícius e Laura Bonemer.

Lívian, por sua vez, tampouco se sente muito distante do segmento artístico musical.

"Quando a gente é ator, tem que cantar, dançar, fazer pirueta, tecido. O canto vem um pouco para esse lado de atriz. Se rolasse um projeto musical, eu faria", assegura ela, que já atuou em novelas como "Flor do Caribe" (2013) e "Tempo de Amar" (2017).