SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Meghan Markle revelou como seu marido, o príncipe Harry, a ajudou no "pior momento" de sua vida quando enfrentou questões de saúde mental.

No novo episódio de seu podcast "Archetypes", a Duquesa de Sussex contou que o pai de seus filhos, Archie, de 3 anos, e Lilibet, de 1, encontrou uma profissional especializada para quem ela poderia telefonar e pedir ajuda.

A mulher estava no supermercado quando atendeu a ligação e sequer sabia de quem se tratava no outro lado da linha. "Dava para ouvir o estado terrível em que estava", completou Meghan.

"Mas acho que todos nós devemos ser realmente honestos sobre o que precisamos e não devemos ter medo de pedir ajuda", disse.Não é a primeira vez que Meghan fala de sua saúde mental. Em entrevista à Oprah Winfrey, ela revelou pensamentos suicidas durante sua vida na realeza. Príncipe Harry também enfrenta as mesmas questões e lançou a série documental "The Me You Can't See", disponível na Apple TV+, sobre o tema.