SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O youtuber Felipe Castanhari, 32, opinou sobre a fama de GKay, 29, e disse que a influenciadora trata mal os próprios funcionários.

Questionado em entrevista ao "Groselha Talk" se iria na Farofa -tradicional festa de aniversário da influenciadora- ele disse que não aceitaria o convite.

"O que que eu vou fazer lá com a Nivy?", questionou, mencionando a namorada. "Eu vou para um rolê onde está um monte de subcelebridade que se acha pra caralh*? Ah, vai tomar no c*. Farofa da Gkay é meu pa*", respondeu Castanhari.

O youtuber começa a rir e diz estar em dúvida sobre falar o que pensou. "Chama a GKay, entrevista a GKay aí, que vocês vão entender", disse, chamando a influenciadora de "insuportável".

Na sequência, ele questiona: "Mano, eu queria entender porque que tanta gente arrombad* fica muito famosa?"O apresentador Muca afirma que não conhece Gkay, mas que, se convidado, iria na Farofa para gravar conteúdo. O apresentador concorda com a afirmação de que há pessoas ruins famosas.

"Sabe qual é a linha limite para mim de que a pessoa é arrombad* e não merece nem o mínimo de moral minha? É quando maltrata gente que trabalha com ela. E como eu já fui da mesma agência que ela... E tive as mesmas pessoas que trabalharam comigo trabalhando com ela... Aí você sabe quem são as pessoas. Eu não admito pessoas que maltratam quem trabalha com ela", afirmou Castanhari.

O youtuber ressaltou, no entanto, que não estava falando de uma pessoa em específico e sim de alguém "genérico"."Tem gente que, por mais que tenha seguidor, tem que ficar 'na moralzinha', porque quando descobrirem quem a pessoa é de verdade, ela perde tudo, porque ela só é o que ela é porque tem gente que acha que ela é fod*", disse Castanhari.

"A partir do momento em que as pessoas descobrirem que ela não é nada do que ela aparenta ser, que ela é uma arrombada, uma escrota, maltrata as pessoas. Estou falando de ninguém aqui, estou falando de alguém genérico".

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa de GKay, que informou que a influenciadora prefere não se pronunciar a respeito.