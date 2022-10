SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite Kim Kardashian, 41, contratou um segurança particular para ficar de olho nos quatro filhos dentro da escola. Isso acontece depois de o pai dos meninos, o rapper Kanye West, 45, divulgar o nome do colégio onde eles estão matriculados.

Dessa forma, segundo o TMZ, Kim viu que teria de reforçar os cuidados, já que qualquer um poderia querer fazer algum mal a North, 9, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 3. O desejo de West era que os quatro estudassem na Donda Academy, instituição criada por ele.

Nas últimas semanas, o nome de Kanye West tem ficado em evidência por causa de polêmicas. Em suas redes sociais, chamou o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) de 'farsa' e usou uma camiseta com os dizeres: "Vidas Brancas Importam".

O rapper, que agora namora a brasileira Juliana Nalú, também chocou ao mostrar um vídeo pornô aos executivos da Adidas, o que causou constrangimento. West ofendeu a cantora Lizzo e chamou a promoção da autoaceitação de pessoas acima do peso de "demoníaco", alem de ter afirmado que por trás dessa aposta da mídia estaria uma tentativa de "genocídio da população negra".

O músico ainda se desentendeu com Justin Bieber e a esposa dele, Hailey. Por causa de tudo isso, amigos e pessoas próximas ao cantor estariam profundamente preocupados com suas atitudes. Segundo o site Page Six, ele estaria sem dormir e também teria passado por um episódio sério ligado à sua saúde mental. Os colegas agora procuram alguém que consiga convencer o cantor a procurar ajuda profissional.