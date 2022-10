SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jade Picon, 21, parece ser mesmo o nome que gerou mais curiosidade do público no primeiro capítulo de "Travessia", que estreou na segunda-feira (10) na faixa das 21h da Globo. A influenciadora digital e ex-BBB, que recebeu autorização especial para participar da produção sem ser atriz, foi a mais citada durante o primeiro capítulo da novela.

Segundo levantamento do Twitter, ela gerou mais conversas na plataforma que todos os seus colegas. O fato é ainda mais curioso porque Jade mal apareceu na estreia da novela, já que a maior parte da ação se deu antes de sua personagem nascer.

Na trama, ela interpreta Chiara, a mimada filha de Débora (Grazi Massafera). Jade apareceu apenas por alguns segundos (cerca de 11), na passagem de tempo mostrada pela novela, com cenas dela bebê, depois criança, adolescente e, finalmente, na idade atual. Na cena, ela só sorri e dá tchauzinho para a câmera.

Depois de Jade, a pessoa que teve o nome mais citado em conversas sobre a novela foi a autora Gloria Perez, 74. Na sequência, fechando o pódio, está a atriz Giovanna Antonelli, 46, que volta a interpretar a delegada Helô, personagem que ela já havia feito na novela "Salve Jorge" (2012).

A Globo comemorou que a novela alcançou o topo dos trending topics (lista dos assuntos mais comentados) do Brasil, ficando com 8 dos 10 assuntos mais comentados durante a exibição do capítulo. Porém, a trama derrubou a audiência de "Pantanal".

"Travessia" estreou com média de 26 pontos de audiência (cada ponto equivale a 205.755 telespectadores na Grande São Paulo). A antecessora na faixa teve 28 pontos de média em seu primeiro capítulo.