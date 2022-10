SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Vin Diesel, de 55 anos, foi elevado ao primeiro lugar no ranking dos famosos carecas mais sexy do mundo, de acordo com levantamento realizado pela agência de SEO Reboot e divulgado recentemente pelo jornal New York Post.

A relação leva em consideração critérios que vão desde a altura, patrimônio e proporções faciais até o brilho da careca! Na média de todos esses requisitos, o astro de "Velozes e Furiosos" pontuou 6,46 numa escala de 1 a 10.

Nos últimos dois anos, o topo deste ranking havia ficado com o príncipe William, que em 2022 caiu nada menos que para a quinta posição, com média de 6,13. Ficaram à frente dele o rapper Pitbull (6,16), o ator Shemar Moore (6,25) e o diretor Stanley Tucci (6,33).

Completam o top 10 dos carecas mais charmosos da mídia internacional, segundo a Reboot, os astros de ação Jason Statham (5,96) e Bruce Wllis (4,75), o comediante Joe Rogan (4,37), o ator Dwayne Johnson (3,62) e o lutador Mike Tyson (2,5).