SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta terça-feira (11) a atriz Angela Lansbury, estrela de Hollywood celebrada por viver a escritora de mistério Jessica Fletcher na série "Assassinato por Escrito", e que também foi sensação na Broadway, aos 96 anos. Ela morreu em sua casa em Los Angeles de causas naturais durante o sono, segundo um comunicado de sua família.

A atriz chegou a ser indicada a 12 Emmys pelas temporadas de "Assassinato por Escrito", exibidas entre 1984 e 1996, mas nunca venceu o prêmio. Por outro lado, venceu cinco Tony Awards pelo seu trabalho nos palcos, desde suas atuações em "Mame", de 1966, a "Blithe Spirit", de 2009, aos 83 anos.

A inglesa começou nos cinemas com apenas 18 anos, em uma participação no filme "À Meia-Luz", de George Cuckor, em 1944. Rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante e um contrato com a MGM. Depois de outras duas indicações, em 1946 e 1963, ela só venceria a estatueta em 2014, como prêmio honorário pelo conjunto de sua obra.

Também foram marcantes sua atuações em "Sua Esposa e o Mundo", de 1948, ao lado de Spencer Tracy e Katharine Hepburn, e "Sob o Domínio do Mal", de 1962.

Depois de ser destaque na Broadway durante os anos 1950 e 1960, enquanto trabalhava paralelamente no cinema, foi a série "Assassinato por Escrito" que deu seu renome internacional. A expectativa no lançamento, porém, é que a série fosse naufragar.

Seu último papel no cinema foi como a personagem Rose no filme natalino "A Magia de Acreditar", de 2018.