RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Paris Hilton, 41, sofreu abuso sexual na adolescência. A socialite revelou o drama que passou quando tinha 16 anos e passou pelo internato Provo Canyon School, em Utah, Estados Unidos. "Foi realmente assustador, e é algo que eu realmente bloqueei por muitos anos. Mas está voltando o tempo todo agora, e eu penso nisso. E agora, olhando para trás como uma adulta, isso foi definitivamente abuso sexual", iniciou ela.

Através do seu perfil oficial no Twitter, Paris detalhou os episódios:: "Privada de sono e fortemente medicada, não entendi o que estava acontecendo. Fui forçada a deitar em uma mesa acolchoada, abrir as pernas e submeter-me a exames cervicais. Eu chorei enquanto eles me seguravam e diziam: "Não!" Eles apenas disseram: "Cale a boca. Fique quieto. Pare de lutar ou você irá para o Obs."

"É importante me abrir sobre esses momentos dolorosos para que eu possa curar e ajudar a acabar com esse abuso. Esta foi uma experiência recorrente não só para mim, mas para outros #sobreviventes. Eu fui violada e estou chorando enquanto digito isso porque ninguém, especialmente uma criança, deveria ser abusada sexualmente. Minha infância foi roubada de mim e isso me mata, isso ainda está acontecendo com outras crianças inocentes", escreveu Paris.

Em agosto de 2021, a escola Provo Canyon School foi processada por suposta 'tortura' e 'abuso sexual' por outro aluno. Aaron Ross tinha 13 anos quando foi enviado para o internato em Utah em 2001, onde afirma que um membro da equipe de funcionários do lugar o obrigou a praticar atos sexuais diversas vezes sob ameaça de fome e castigos. Em março de 2021, o Legislativo de Utah aprovou o projeto de lei 'SB127' apoiado por Paris Hilton para promulgar regulamentos mais pesados sobre os centros de 'adolescentes problemáticos' do estado.