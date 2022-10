SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As sonoridades de comunidades pretas e marginalizadas do país e a valorização dos ritmos amazônicos voltam a dar o tom da 10ª edição do festival Psica. Nesta terça-feira (11), o evento anunciou os primeiros nomes que vão se apresentar em Belém, entre os dias 16 e 18 de dezembro. Mesclando estilos como rap e blues, a potência baiana de Baco Exu do Blues será uma das grandes atrações do festival.

Baco deu a largada para o anuncio da edição comemorativa de 10 anos do evento. Ao longo do dia, outros dois nomes foram divulgados: o retorno do Madame Saatan, ícone do grupo de rock paraense dos anos 2000, e a MC Naninha, sensação do funk carioca.

O evento é um dos festivais pretos mais influentes do país, e acontece tradicionalmente no final do ano, em dezembro. Em 2022, depois de dois festivais gratuitos ?do Dia do Meio Ambiente (5/5) e Dia da Amazônia (4/9)?, reuniram mais de 40 mil pessoas.

Inspirados no movimento neo-cabano, o Psica vem dialogando sobre decolonialidade há vários anos. Nesta edição comemorativa, as profundezas de rios, matas e estradas abrem caminhos para celebrar a cultura amazônica a partir das cidades do interior e de suas manifestações culturais de resistência secular.

O sincretismo religioso e a tradição cultural de indígenas e negros que hoje temos com a Marujada, o Çaíré, a festividade de São Sebastião no Marajó são temas que pautam a 10ª edição. Jeft Dias, um dos criadores do evento, comenta que o Psica, além de fazer parte de um movimento cultural na região amazônica, se posiciona como resistência política e social em Belém. "Dentro do festival discutimos temas para fazer com que as pessoas, cada vez mais, se identifiquem com esse movimento. Desde 2018 a gente vem fazendo isso e se olhar para trás, a gente sempre fala de pautas decoloniais", afirma Dias.

Gerson Junior, que cuida do evento ao lado de Dias, comenta a importância do evento na auto-estima do público paraense. "A gente fala muito com o público local para ele se olhar, se enxergar, se ver em lugares de protagonismo e ocupar os espaços, mostrando nossa forma de pensar cultura, pensar mundo, a humanidade, que essa forma de pensar chegue em outras pessoas. É um movimento de dentro pra fora", conclui Junior.

O Psica, muito além de um festival multicultural, é um movimento artístico preto e periférico nascido na Amazônia que vem alcançando influência em todo o Brasil. A Psica Produções também é responsável por um selo, a Psica Gang, que reúne 17 artistas da música e das artes visuais e que este ano assinou contrato de distribuição musical com a Warner Music Brasil.

*

PSICA

Quando: 16 a 18 de dezembo

Preço: R$140,00 contemplam os três dias de evento

Link: https://festivalpsica.byinti.com/#/event/WFrsKrNGj20YXa9X3V4n