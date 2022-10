SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atrizes e a autora da novela "Órfãos da Terra" (Globo), que mostrava refugiados sírios morando no Brasil, compartilharam um vídeo nesta terça-feira (11) em apoio aos protestos no Irã. No vídeo, compartilhado nas redes sociais com a hashtag Hair For Freedom (cabelo pela liberdade, em tradução livre), as atrizes Eliane Giardini, Paula Burlamaqui e Carol Castro aparecem cortando uma mecha do próprio cabelo.

A Hair For Freedom faz referência a Mahsa Amini, que morreu aos 22 anos enquanto estava detida pela polícia moral iraniana. Ela era acusada de usar o véu de forma inadequada, o que é proibido por lá desde a Revolução de 1979, que abriu espaço para o regime teocrático dos aiatolás.

Imagens de mulheres cortando o cabelo têm circulando pelo mundo e viraram símbolo de protesto e solidariedade às mulheres no Irã. Antes das brasileiras, estrelas como Juliette Binoche, Marion Cotillard e Isabelle Huppert aparecem fazendo o mesmo gesto de protesto.

"Somos mulheres, atrizes, autora. Atuamos na novela 'Órfãos da Terra' e muitas de nossas personagens fizeram uso do hijab por obrigação. Esse vídeo tem por objetivo nos solidarizamos com as iranianas e iranianos que lutam contra o apartheid antimulher no Irã", escreveram na legenda as brasileiras

"Nossas mechas simbolizam a nossa admiração e respeito por todos que lutam pela liberdade da vida e dos corpos. Mahsa Amin presente!", encerra a mensagem na legenda do vídeo, que teve com um texto explicando o que aconteceu com a jovem iraniana.

Vários atores famosos curtiram e comentaram a publicação, como o ator sírio naturalizado brasileiro Kaysar Dadour, que fugiu da Síria devido à guerra civil no país. Após participar do Big Brother Brasil, ele conseguiu trazer a família ao Brasil.

"Que mulheres maravilhosas! Pena que a humanidade e os preceitos religiosos tornaram o caminho para Deus algo completamente brutal e pervertido", comentou o ator Cassio Scapin.