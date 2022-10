SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os peões Vini Büttel, Bia Miranda, Bárbara Borges e Tati Zaqui foram os indicados para disputar a 4ª roça desta temporada de A Fazenda 14 (Record), na noite desta terça-feira (11). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um da baia. O quarto indicado foi para a roça pela dinâmica do resta um.

Antes de iniciar a votação, Adriane Galisteu pediu para Pelé MilFlows, vencedor da Prova de Fogo, abrir o poder do Lampião. Ele escolheu a chama amarela e deu a vermelha para Kerline, que teve que escolher uma das peoas da baia para ser votada entre os peões. Ela optou por Deolane Bezerra. Pelé teve o poder da chama amarela cancelado porque outros peões viram o que estava escrito.

O fazendeiro Alex Gallet indicou diretamente para a roça o desafeto no jogo Vini Büttel, que o chamou de "gazela" durante discussão e o mandou para a berlinda na última semana. Gallet disse que a sua indicação é muito óbvia e como Vini disse na semana passada ele quer vê-lo fora do reality. "Espero que ele repense antes de entrar em um reality."

Vini falou que Gallet é arrogante e previsível como sempre. "Ele tenta lacrar em cima de mim com palavras mal ditas. Ele insiste na lacração", afirmou o peão indicado à roça. O fazendeiro respondeu: "Preconceito não é lacração."

Com nove votos, Bia ocupou o segundo banco da roça e no contragolpe puxou Bárbara Borges da baia. Ela não aceitou os votos que recebeu e discutiu com a maioria dos peões, exceto com Pelé e Deborah que disseram que não têm nada contra a peoa.

Durante a votação, Bia ensaiou um choro e tentar sensibilizar os peões com sua história dizendo que não tem educação porque não foi criada pelos pais. Bárbara Borges falou que conhece várias pessoas que não têm pais e nem por isso são mal-educadas, irritando a peoa.

Bia não perdeu a oportunidade de chamar Shayan novamente de machista e o acusou de olhar as mulheres tomando banho. Ela também atacou Iran Malfitano por ter dito que se ela fosse sua filha bateria na sua boca pelo desrespeito e lembrou de uma frase infeliz dita pelo peão: "Quando o estupro é inevitável, relaxa e goza."

A estratégia do grupo B de sobrar na dinâmica do resta para ocupar o quarto banco e vetar Vini deu certo. Tati sobrou, ocupou o quarto banco e vetou Vini. "Volta fazendeira", gritava Kerline comemorando com o grupo.