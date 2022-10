SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um coelho correndo atrás de uma cenoura é a imagem que Ana Beatriz Nogueira faz de si mesma. Há 12 anos vivendo com o diagnóstico de esclerose múltipla e recém-operada de um câncer no pulmão, a atriz se mantém tão ativa quanto o processo de recuperação lhe permite.

Após terminar as gravações de sua participação na novela "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, que estreia no Globoplay no dia 19, a artista volta a cena com o monólogo "Tudo o que Eu Queria te Dizer", baseado no livro homônimo de Martha Medeiros e que reestreou no dia 8 no Teatro União Cultural, em São Paulo.

"Eu descobri o câncer, operei e dois meses depois estava gravando. Eu preciso trabalhar porque não sei fazer outra coisa, é uma necessidade de me manter viva artística e literalmente", diz a atriz. Ela afirma que, mesmo após o diagnóstico de esclerose, nunca faltou um só dia ao trabalho.

Animada com a estreia de uma novela no streaming, a artista se vê como público-alvo da plataforma. Ela foi uma das primeiras a mergulhar no teatro online durante a pandemia do coronavírus.

Nogueira foi curadora do projeto Teatro Já, no Teatro PetraGold, no Rio de Janeiro, e abriu um espaço em sua própria casa, o Teatro sem Bolso. Nele, fazia transmissões de solos e shows pequenos, em um processo que considera revolucionário por possibilitar o acesso de um público longe do eixo Sudeste.

"Eu recebia fotos de um grupo de senhoras que passavam café e faziam bolo para assistir aos espetáculos. Aquilo foi muito bonito e mostrou a força da comunicação do teatro, mesmo que em outra plataforma", diz.

A despeito da atividade constante, Nogueira afirma que já não tem mais a energia de antes, o que deve influenciar não só o ritmo, mas o entendimento do solo --em cartaz há mais de dez anos pelo país.

"Eu não tenho mais o mesmo fôlego, não vou correr como antes. Vai ser 'unplugged', mas é um trabalho que abro conversando com a plateia, então existe a cumplicidade e a confiança."

Em 2021, a atriz recebeu uma onda de apoio quando decidiu suspender a temporada do solo "Um Dia a Menos", adaptado do conto homônimo de Clarice Lispector, no Teatro dos Quatro, no Rio. Nogueira não gostou de saber que o espaço receberia uma palestra do ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro.

Eleitora de Lula nestas eleições, a atriz diz enxergar a arte como um movimento político, mas afirma que não pretende que o público a siga em seus posicionamentos.

"A questão é manter uma posição, não uma coisa de momento. Eu sou a criatura que não quis subir naquele palco. É um direito meu. Não vou dizer quem eles devem receber, mas eu sei onde quero estar e isso é a democracia, se não estou à vontade, saio."

Se Lula for eleito, Nogueira espera uma melhora nas discussões acerca de pautas sociais, econômicas e, claro, culturais. Embora tenha críticas ao PT, a atriz diz que o melhor é que elas sejam feitas num contexto em que não haja uma iminente ameaça à democracia.

Com o resultado do primeiro turno, a artista experimentou duas sensações simultâneas. Primeiro a frustração de o candidato petista não ter se elegido, em meio a uma onda bolsonarista no Congresso e no Senado; segundo, a esperança na margem de 6 milhões de votos que dividem Lula e Jair Bolsonaro.

"Eu fiquei impressionada com o número de bolsonaristas eleitos, mas também tem muita gente boa, então acho que, ainda que em menor número, esse pessoal vale por muitos. Talvez seja romântica, mas estou com esperança pronta para comemorar no dia 30 a vitória do presidente Lula."

Com uma curta temporada paulista, "Tudo o que Eu Queria te Dizer" é um treino para que a atriz se engaje em sua próxima empreitada, um espetáculo que destaca vida e obra da psicanalista austríaca Melanie Klein, que deve estrear também em São Paulo, em 2023.

TUDO O QUE EU QUERIA TE DIZER

Quando: Sáb. e dom., às 19h. Até 6 de novembro

Onde: Teatro União Cultural - r. Mario Amaral, 209 - Paraíso

Preço: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

Autor: Martha Medeiros

Elenco: Ana Beatriz Nogueira

Direção: Victor García Peralta